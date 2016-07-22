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مروان محسن في قائمة الأهلي لمواجهة الوداد

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مروان محسن في قائمة الأهلي لمواجهة الوداد مروان محسن في قائمة الأهلي لمواجهة الوداد

ضم مارتن يول مدرب الأهلي لاعبه الجديد مروان محسن إلى القائمة المتجهة للمغرب من أجل مواجهة الوداد يوم 27 يوليو المقبل في دوري أبطال إفريقيا.

وغاب محمد الشناوي حارس الفريق الجديد عن القائمة بسبب عدم قيده إفريقيا حتى الآن، فكان سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي قد أوضح أن الجهاز لم يستقر بعد على قيد لاعب بتروجيت السابق.

وجاءت القائمة المكونة من 24 لاعبا على النحو التالي.

حراسة المرمى: شريف إكرامي - أحمد عادل - مسعد عوض

الدفاع: أحمد حجازي - رامي ربيعة - سعد سمير - باسم علي - أحمد فتحي - حسين السيد - صبري رحيل - محمد هاني - محمد نجيب

الوسط: مؤمن زكريا - حسام عاشور - حسام غالي - وليد سليمان - عمرو السولية - أحمد الشيخ - صالح جمعة - أحمد حمدي

الهجوم: مروان محسن - جون أنطوي - عماد متعب - عمرو جمال

وغاب عن القائمة عبد الله السعيد المصاب، بينما دخل أنطوي رغم عدم التأكد بعد من جاهزيته للمباراة.

ويحل الأهلي ضيفا على الوداد في الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري الأبطال، ويسعى للفوز بسبب صعوبة موقفه في المجموعة التي يتذيلها بنقطة وحيدة بعد 3 جولات.

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