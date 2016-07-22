رسميا - حسام حسن يدعم المصري بـ 10 صفقات جديدة

أتم النادي المصري التعاقد مع 10صفقات جديدة منذ بدء فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وتعاقد النادي المصري مساء أمس الخميس مع الثلاثي عبد الله "بيكا" - وليد حسن وأحمد سالم صافي، ليصل عدد الواصلين الجدد للنادي الساحلي إلى 8 صفقات إلى الآن.

وجاءت تعاقدات المصري حتى الآن كالتالي:

أحمد "بوسكا" حارس مرمى نادي شباب الضبعة الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية، والذي ظهر بشكل جيد في مباراة الزمالك ضد فريقه في دور الـ 32 من بطولة كأس مصر.

أحمد فوزي ظهير أيمن سموحة صاحب الـ 32 عاما بعقد لمدة موسمين.

أحمد شكري جناح نادي سموحة والأهلي سابقا صاحب الـ 27 عاما بعقد يمتد لثلاث سنوات مقبلة.

محمد ماجد "أونش" المهاجم المتأخر للداخلية صاحب الـ 25 عاما بعقد يمتد لثلاث سنوات مقبلة.

عبد الله "بيكا" صانع الألعاب صاحب الـ 28 عاما قادما من نادي السكة الحديد بعقد يمتد لأربع سنوات مقبلة.

أحمد سالم صافي مهاجم إنبي صاحب الـ 29 عاما بعقد يمتد لموسمين مقبلين.

وليد حسن متوسط ميدان الإنتاج الحربي صاحب الـ 29 عاما بعقد يمتد لموسمين مقبلين.

أحمد شرويدة المهاجم صاحب الـ 25 سنة قادما من إنبي بعقد يمتد لموسمين مقبلين.

حمادة ناصر مهاجم نادي النصر للتعدين -الصاعد حديثا للدوري الممتاز- وصاحب الـ 25 عاما، والذي ظهر بشكل جيد في مباراة فريقه أمام النادي المصري في دور الـ 32 من بطولة كأس مصر.

إسلام الفار لاعب وسط مهاجم من دمياط صاحب الـ 25 عاما والذي سجل هدفا بقميص نادي نجوم المستقبل في شباك الزمالك بالموسم الماضي في مباراة الفريقين بدور الـ 32 من بطولة كأس مصر.