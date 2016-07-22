"تموين الإسكندرية" تضبط 370 كيلو لحوم غير صالحة ومخالفات خلال حملة

شن ضباط إدارة شرطة التموين والتجارة الداخلية، اليوم الجمعة، حملة تموينية مكبرة بدوائر أقسام المدينة، لتحقيق الانضباط فى القطاع التموينى، وإحكام السيطرة على الأسواق وأسعار السلع الغذائية.

وأسفرت الحملة عن ضبط "عبد الصبور.ح" 37 سنة بائع لحوم مجمدة، لحيازته عدد 370 كجم من اللحوم المجمدة "كبدة – كلاوى" منتهية الصلاحية، وغير صالحة للاستهلاك الآدمى، كما تم ضبط "أحمد.ع" 56 سنة صاحب فرش لبيع المأكولات، مستخدمًا أسطوانة بوتاجاز منزلى لتجهيز المأكولات فى غير الغرض المخصص لها، و"عبده.م" 20 سنة بائع مواد بترولية لقيامه بتجميع عدد "100" لتر من السولار المدعم بدون ثمة مستندات، وإعادة بيعه بأزيد من السعر الرسمى، و"أشرف.ع" 25 سنة بائع لحيازته عدد "360" علبة سجائر أجنبية الصنع ومجهولة المصدر.

- تموين الإسكندرية تضبط مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمى