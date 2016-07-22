«البنتاجون» يعدل دليل قانون الحرب بسبب الصحفيين

أدخلت وزارة الدفاع الأميركية “البنتاجون” اليوم الجمعة، تعديلات على دليلها الخاص بقانون الحرب، بعد أن لاقت النسخة السابقة انتقادات حادة لما بدا من سماحها للقادة العسكريين بمعاملة الصحفيين كما لو كانوا مقاتلين أو جواسيس يعملون لحساب العدو.

والدليل الأصلي، الذي أصدره “البنتاجون” في يونيو من العام الماضي، كان أول وأشمل كتيب من نوعه، وقد شبه بعض مهام الصحافة بالتجسس أو بغيره من الأعمال العدائية التي يقوم بها العدو.

ويجئ في فقرة من الدليل: “كتابة تقارير عن العمليات العسكرية يمكن أن يكون شبيها جدا بجمع معلومات أو حتى التجسس”.

وقال المدافعون عن حرية الصحافة إن صياغة الدليل لا تفصل بين الصحفيين والمقاتلين، وتمنح القادة سلطة احتجاز صحفيين دون اتهام.

وحذروا أيضًا من أن الكتيب يمكن أن يقوض مصداقية الولايات المتحدة في الخارج، في وقت تستهدف فيه حكومات وجماعات متشددة الصحفيين.

وبعد صدور الدليل في العام الماضي التقت مجموعة من المؤسسات الإخبارية ومنها رويترز مع مسؤولين بالبنتاغون لإبداء احتجاجها على صياغة الدليل وطلب تعديلات.