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الزمالك يطلب استعادة «أوباما» من الاتحاد

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الزمالك يطلب استعادة «أوباما» من الاتحاد الزمالك يطلب استعادة «أوباما» من الاتحاد

يوسف أوباما

قرر مسئولو الزمالك الدخول فى مفاوضات ودية مع نادي الاتحاد السكندرى سعيًا وراء عودة يوسف إبراهيم “أوباما”، لاعب الفريق الأبيض المعار لزعيم الثغر والذى وقع بالفعل على عقود تجديد الإعارة لمدة موسم إضافى.

ويسعى الزمالك، بحسب ما ذكره موقع “أخبار ”، اليوم الجمعة، للاتفاق مع النادي السكندرى على عودة اللاعب بشكل ودى بعدما أصبح من حق الاتحاد بشكل رسمى.

كما ينوى مسئولو الأبيض تعديل عقد اللاعب فى حالة العودة حيث يقضى عقده الحالى على تقاضى 300 ألف جنيه سنوياً

ويعد أوباما من أفضل مهاجمى الدورى الممتاز بالموسم الماضى.

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أونا

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