بالصور.. وزير الآثار يصل أسيوط لتفقد بعض المناطق الأثرية

وصل الدكتور خالد العنانى، وزير الآثار محافظة أسيوط، وذلك فى جولة تفقدية لعدد من المناطق الأثرية بالمحافظة ضمن جولة تشمل محافظات الوادى الجديد وأسيوط والمنيا.

ويرافق الوزير خلال الزيارة ياسر الدسوقى محافظ أسيوط، والدكتور محمود عفيفى رئيس قطاع الآثار المصرية، والمهندس وعد الله أبو العلا رئيس قطاع المشروعات، وسعيد حلمى رئيس قطاع الآثار الإسلامية، والدكتور شريف عبدالمنعم وأحمد النمر، عضوا المكتب العلمى لوزير الآثار.

ومن المقرر أن يتفقد الوزير والوفد المرافق له مناطق "الجبل الغربى، وريفا، وقصر ألكسان، ومتحف السلام بمدينة أسيوط.

يذكر أن جولة الوزير بدأت بافتتاح مدينة القصر بالواحة الداخلة بمحافظة الوادى الجديد وزيارة جبانة البجوات ومقابر المزوقة ومعبد هيبس بالواحة الخارجة، أعقبتها جولة محافظة أسيوط، ثم يتوجه بعدها إلى محافظة المنيا لزيارة منطقة آثار تل العمارنة ومركز الزوار بها، بالإضافة إلى زيارة متحف ملوى.



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وزير الآثار يصل محافظة أسيوط



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وزير الآثار يصل أسيوط لبدء جولته للمناطق الأثرية



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موظفو الآثار يستقبلون الوزير