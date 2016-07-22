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روسيا تسمح لمواطنيها بالسفر إلى تركيا

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روسيا تسمح لمواطنيها بالسفر إلى تركيا روسيا تسمح لمواطنيها بالسفر إلى تركيا

أرشيفية

رفعت روسيا، اليوم الجمعة، الحظر الذي فرضته على مواطنيها بعدم السفر إلى تركيا، بعد محاولة الانقلاب الفاشلة، بينما أعلنت شركة إيروفلوت استئناف رحلاتها إلى هذا البلد.

وقالت وزارة النقل الروسية في بيان نشر ليل الخميس الجمعة: “اعتبارًا من 22 يوليو سيعاد تسيير كل الرحلات النظامية إلى تركيا انطلاقا من الأراضي الروسية”.

وأعلن هذا القرار بعدما أكدت السلطات الروسية أن “إجراءات اتخذت لضمان أمن المواطنين الروس” المسافرين إلى تركيا.

وأكدت شركة الطيران الروسية “إيروفلوت” استئناف رحلاتها إلى تركيا اعتبارًا من الساعة 00:00 الجمعة (21:00 توقيت غرينيتش الخميس).

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