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مندوبة مبيعات تستولى على 12 ألف جنيه من شركتها بإيصالات مزورة بالإسكندرية

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مندوبة مبيعات تستولى على 12 ألف جنيه من شركتها بإيصالات مزورة بالإسكندرية مندوبة مبيعات تستولى على 12 ألف جنيه من شركتها بإيصالات مزورة بالإسكندرية
ألقت مباحث الأموال العامة بمديرية أمن الإسكندرية، القبض على مندوبة مبيعات سابق اتهامها فى عدد من قضايا التبديد، لاستيلائها على 12 ألف جنيه من أموال الشركة التى تعمل بها، باستخدام إيصالات مزورة.

وبناء على قرار النيابة العامة فى المحضر جنح قسم شرطة ثان الرمل بطلب تحريات قسم شرطة مكافحة جرائم الأموال العامة بشأن بلاغ كل من "وليد. م" 38 سنة مدير شركة للمقاولات شركة توصية بسيطة مقيم دائرة قسم ثان المنتزه، و"عزت. ا" 57 سنة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة للملاحة "شركة مساهمة مصرية" مقيم دائرة قسم شرطة سيدى جابر، ضد "سمر. ب" 49 سنة مندوبة مبيعات بشركة روك للمقاولات مقيمة دائرة قسم سيدى جابر السابق اتهامها فى 40 قضية "شيك - تبديد" والمحكوم عليها فى عدد 5 قضايا "تبديد"، بلغت جملة الأحكام الصادرة ضدها بالحبس لمدة 4 سنوات لقيامها بالاستيلاء على مبلغ 12 ألف جنيه من أموال الشركة التى تعمل بها باستخدام إيصال استلام نقدية مزور منسوب لشركة جومار للملاحة يتضمن على خلاف الحقيقة بتوريد ذلك المبلغ لشركة جومار للملاحة.

وأكدت التحريات قيام المتحرى عنها باستغلال طبيعة عملها كمندوبة مبيعات بشركة روك للمقاولات، واستولت على مبلغ 12 ألف جنيه من إجمالى المبالغ المستحقة على الشركة التى تعمل بها لشركة جومار للملاحة، مقابل قيام الشركة الأخيرة باستيراد بضائع من دولة الصين لحساب الشركة التى تعمل بها، وإمعاناً منها فى إتمام جريمتها قامت باصطناع إيصالات استلام نقدية منسوب صدورها لشركة جومار للملاحة، ومهرها ببصمة أكلاشية خاص بالشركة مقلد لإثبات توريدها المبلغ المالى على خلاف الحقيقة.

وقد تم ضبطها، وبمواجهتها اعترفت، وتحرر المحضر أحوال قسم شرطة مكافحة جرائم الأموال العامة، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبس المتهمة لمدة أربعة أيام احتياطياً على ذمة التحقيق.


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