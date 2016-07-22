قرعة كأس إيطاليا - صلاح يبتعد عن بطل الدوري ووصيفه

أسفرت قرعة كأس إيطاليا لكرة القدم موسم 2016-2017 عن ابتعاد روما - الذي يلعب له النجم المصري محمد صلاح - عن طريق يوفنتوس ونابولي بطل الدوري ووصيفه على الترتيب.

فسينتظر روما المتأهل من كالياري وسامبدوريا على الأرجح في ثمن النهائي، وإذا تأهل لدور الـ8 فسيكون في انتظاره بشكل كبير ساسولو أو إمبولي.

وفي نصف النهائي، سيخوض روما مواجهة قوية إذا واصل المسيرة، فقد يواجه جاره اللدود لاتسيو أو فريق إنتر ميلان.

وفي الجهة الأخرى من القرعة، وقع يوفنتوس حامل اللقب في الموسمين الأخيرين في طريق تورينو أو ميلان بالدور ربع النهائي، وإذا تأهل لدور الـ4 قد يواجه نابولي أو فيورنتينا أو باليرمو أو أودينيزي.

وتوج يوفنتوس باللقب الموسم الماضي بهدف الدولي الإسباني ألفارو موراتا في شباك ميلان بالوقت الإضافي، بينما ودع روما من دور الـ16 أمام سبيزيا بركلات الترجيح.

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