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سلتا فيجو يتغلب على ديبورتيفو لاكورونيا وديا بثنائية نظيفة

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سلتا فيجو يتغلب على ديبورتيفو لاكورونيا وديا بثنائية نظيفة سلتا فيجو يتغلب على ديبورتيفو لاكورونيا وديا بثنائية نظيفة

(إفي): تغلب سلتا فيجو الإسباني على مواطنه ديبورتيفو لاكورونيا بثنائية نظيفة مساء الخميس في أول مباراة دربي بينهما تقام في الأوروجواي، وذلك في إطار بطولة (لا ليجا وورلد) التي يشارك فيها أيضا فريقي ناسيونال وبنيارول الأوروجوائيين.

حملت ثنائية (السيليستي) توقيع كل من ياجو اسباس والصربي نيمانيا رادويا في الدقيقتين 68 و90 من عمر اللقاء على الترتيب.

وفي المواجهات المقبلة في البطولة، سيواجه سلتا نظيره ناسيونال يوم السبت، في الوقت الذي سيلعب فيه الديبور أمام بنيارول في اليوم التالي.

وفي حالة انتهاء أيا من المباراتين بالتعادل، سيتم الاحتكام مباشرة لركلات الترجيح من أجل تحديد حامل الكأس الذي سيظفر به الفريق الفائز بالمواجهات الثلاث في البطولة.

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