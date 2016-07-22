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إلغاء صلاة الجمعة فى مساجد مدينة إدلب السورية نتيجة للقصف وأعمال العنف

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إلغاء صلاة الجمعة فى مساجد مدينة إدلب السورية نتيجة للقصف وأعمال العنف إلغاء صلاة الجمعة فى مساجد مدينة إدلب السورية نتيجة للقصف وأعمال العنف
أعلنت هيئة الأوقاف التابعة لإدارة مدينة إدلب السورية، إلغاء صلاة الجمعة فى مساجد المدينة كافة، وقالت الهيئة - وفقًا لما أوردته قناة سكاى نيوز عربية اليوم الجمعة - إن الإلغاء جاء لتفادى استهداف المصلين نتيجة أعمال العنف والقصف المستمر بالمدينة، وفى السياق ذاته، أعلنت إدارة إدلب اليوم حالة الطوارئ فى جميع المستشفيات نظرًا لسوء الأوضاع وارتفاع وتيرة القصف والعنف.

ولليوم الرابع على التوالى تستمر طائرات الجيش السورى والروسى بقصف مدينة إدلب ليلاً، حيث قتل وجرح خلال الأيام الماضية مئات المدنيين بينهم نساء وأطفال الأمر الذى دفع المئات إلى النزوح عن المدينة.

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