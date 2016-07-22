أخبار عاجلة

بالصور.. وصول جثمان العميد "نجوى" لمسجد المواساة بالإسكندرية -
تسريب امتحانات "البوكليت" التجريبية للثانوية الأزهرية على "فيسبوك" -
صرخات فتاة أنقذتها من أنياب طالب جامعي بأكتوبر -
المعاينة: إصابة شخص بانفجار أسطوانة غاز بمحل "كاوتش" في أوسيم -
«ماركا» تحاكم المسؤولين عن انتكاسة برشلونة -
ديبالا: لا أرغب في أن أكون ليونيل ميسي -
شوستر: رونالدو يفتقد الرغبة في تحقيق النجاحات -
إسبانيا تكتسح.. إحصائيات الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا -
«جوارديولا» يمتدح «أجويرو»: فهم فلسفتي -
محافظ المنيا يعزي الأنبا مكاريوس في شهداء كنيستي طنطا والإسكندرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

مارسيلو: تركيزنا في كأس السوبر الأوروبي

Google+ Print
مارسيلو: تركيزنا في كأس السوبر الأوروبي مارسيلو: تركيزنا في كأس السوبر الأوروبي

(إفي): أكد البرازيلي مارسيلو الظهير الأيسر لريال مدريد أن تركيز فريقه بطل دوري أبطال أوروبا خلال فترة الإعداد الصيفي للموسم الجديد في الاستعداد لمباراة كأس السوبر الأوروبي أمام إشبيلية.

وقال مارسيلو في مؤتمر صحفي الخميس:"لقد فزنا بدوري الأبطال، ولكن عندما جئنا إلى كندا للإعداد للموسم الجديد، كان في ذهننا إنه يجب علينا العمل ونسيان الماضي. إذا ظللنا مقيدين بذلك فلن نفعل شيئا. تركيزنا في العمل والفوز بمزيد من البطولات. لقد كان أمرا جميلا، ولكن تركيزنا في العمل".

ويواجه ريال مدريد فريق إشبيلية بطل الدوري الأوروبي الموسم الماضي يوم 9 أغسطس في منطقة ترودهيم النرويجية في أول لقب للموسم الجديد.

وقال مارسيلو:"بداية فترة الإعداد الصيفي لا تكلف كثيرا، ولكن تركيزنا في العمل ونحن نعمل من أجل كأس السوبر".

وكشف مارسيلو أنه تحدث مع كريستيانو وبيبي لتهنئتهما بالفوز مع البرتغالي ببطولة أوروبا لكرة القدم، وأكد أن زميله ألفارو موراتا العائد من يوفنتوس لصفوف ريال مدريد "أصحب أكثر خبرة عن ذي قبل وسيساعد الفريق كثيرا".

وعن المدافع ناتشو فرناندز واحتمال رحيله عن النادي قال:"إنه لاعب يقدم الكثير للفريق. ويريد اللعب دائما، ولكن شخصيا أود بقاءه. وليس أنا فقط، الفريق بأسره يحبه كثيرا ويقدم كثيرا في جميع المباريات والتدريبات".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

مواضيع متعلقة
لقاء خاص مع ك. محمود أبورجيلة نجم الزمالك والمنتخب المصري السابق .. في القاهرة أبوظبي

لقاء خاص مع ك. محمود أبورجيلة نجم الزمالك والمنتخب المصري السابق .. في القاهرة أبوظبي

القاهرة أبوظبي: رأي ك. محمود الخطيب في ك. محمود أبورجيلة نجم الزمالك والمنتخب المصري السابق

القاهرة أبوظبي: رأي ك. محمود الخطيب في ك. محمود أبورجيلة نجم الزمالك والمنتخب المصري السابق

جيجز: المنتخب المصري قادر على الوصول لكأس العالم

جيجز: المنتخب المصري قادر على الوصول لكأس العالم

أبو ريدة يرفض تعيين إيهاب لهيطة كمدير لإدارة المنتخبات

أبو ريدة يرفض تعيين إيهاب لهيطة كمدير لإدارة المنتخبات