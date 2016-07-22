مارسيلو: تركيزنا في كأس السوبر الأوروبي

(إفي): أكد البرازيلي مارسيلو الظهير الأيسر لريال مدريد أن تركيز فريقه بطل دوري أبطال أوروبا خلال فترة الإعداد الصيفي للموسم الجديد في الاستعداد لمباراة كأس السوبر الأوروبي أمام إشبيلية.

وقال مارسيلو في مؤتمر صحفي الخميس:"لقد فزنا بدوري الأبطال، ولكن عندما جئنا إلى كندا للإعداد للموسم الجديد، كان في ذهننا إنه يجب علينا العمل ونسيان الماضي. إذا ظللنا مقيدين بذلك فلن نفعل شيئا. تركيزنا في العمل والفوز بمزيد من البطولات. لقد كان أمرا جميلا، ولكن تركيزنا في العمل".

ويواجه ريال مدريد فريق إشبيلية بطل الدوري الأوروبي الموسم الماضي يوم 9 أغسطس في منطقة ترودهيم النرويجية في أول لقب للموسم الجديد.

وقال مارسيلو:"بداية فترة الإعداد الصيفي لا تكلف كثيرا، ولكن تركيزنا في العمل ونحن نعمل من أجل كأس السوبر".

وكشف مارسيلو أنه تحدث مع كريستيانو وبيبي لتهنئتهما بالفوز مع المنتخب البرتغالي ببطولة أوروبا لكرة القدم، وأكد أن زميله ألفارو موراتا العائد من يوفنتوس لصفوف ريال مدريد "أصحب أكثر خبرة عن ذي قبل وسيساعد الفريق كثيرا".

وعن المدافع ناتشو فرناندز واحتمال رحيله عن النادي قال:"إنه لاعب يقدم الكثير للفريق. ويريد اللعب دائما، ولكن شخصيا أود بقاءه. وليس أنا فقط، الفريق بأسره يحبه كثيرا ويقدم كثيرا في جميع المباريات والتدريبات".