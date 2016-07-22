مصرع عامل بطلق نارى بالرأس نتيجة تجدد خصومة ثأرية بجرجا فى سوهاج

لقى عامل يقيم بناحية قرية الحرجة بالقرعان، دائرة مركز جرجا، مصرعه بطلق نارى بالرأس على يد عامل آخر من عائلة الدهسات بسبب وجود خصومة ثأرية بينهما.

كان اللواء أحمد أبوالفتوح، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من مركز شرطة جرجا يفيد وفاة عامل متأثرا بإصابته بطلق نارى بالرأس أخذا بالثأر.

وبالانتقال والفحص تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها العميد خالد الشاذلى، مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها الرائد محمد طه، رئيس مباحث مركز شرطة جرجا، والنقيب أحمد عبدالرؤوف، معاون مباحث المركز مقتل جود. م. أ. ا 39 سنة عامل ويقيم بذات الناحية ينتمى بيت بلال إثر إصابته "بطلق نارى بالرأس"، وتم نقل الجثة لمستشفى جرجا العام.

وبسؤال والدته "حربية م .ب.ه" 58 سنة ربة منزل وتقيم بذات الناحية، اتهمت عادل. ف. أ. م، 24 سنة عامل ويقيم بذات الناحية ينتمى لعائلة الدهسات، بمقتل نجلها، وذلك على أثر الحادث الثأرى المحرر عنه المحضر رقم 6234 جنح مركز جرجا لسنة 2015، والناجم عنه مقتل إسماعيل. ر. أ. م، نجل عم المتهم، واتُّهم فى مقتله المجنى عليه ووالده مخيمر. أ المحبوس على ذمة القضية موضوع إخطار المديرية بتاريخ 7/8/2015.

وقد تمكنت وحدة مباحث المركز من ضبط المتهم، كما تمكنت وحدة مباحث المركز من ضبط السلاح المستخدم، وهو عبارة عن بندقية آلية عيار 7.62 × 39 تحمل رقم 17201077 – 56 على جسم السلاح "تم التحفظ عليها"، وتم تعيين الخدمات الأمنية اللازمة لملاحظة الحالة بالمنطقة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2474 إدارى المركز لسنة 2016 وجارى العرض على النيابة العامة.

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