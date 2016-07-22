ترامب: العالم الإسلامى لا يصدر لنا سوى الإرهاب ولابد من تعليق الهجرة لهذه البلاد

قال دونالد ترامب، المرشح الجمهوري في ماراثون انتخابات الرئاسة الأمريكية، عن العالم الإسلامي لا يصدر إلى الغرب سوى الإرهاب، مضيفا تعليق عمليات الهجرة من البلاد التي وصل لها الإرهاب.

وأضاف «ترامب» في خطاب قبوله ترشيح الحزب الجمهوري له لخوض الانتخابات الرئاسة الأميركية أثناء المؤتمر الوطني للحزب حيث قال «العالم الإسلامي لا يصدر إلينا سوى الإرهاب، وخير مثال على ذلك فرنسا ضحية الإرهاب الإسلامي».

وتابع المرشح الجمهوري«لابد من تعليق الهجرة من أي بلد اخترقه الإرهاب حتى هدوء الاوضاع فى هذه البلاد، حيث يوجد عشرات الآلاف من المهاجرين غير الشرعيين في بلادنا دون مراعاة السلامة العامة والموارد».

واختتم «ترامب»، خطابه قائلًا إن إسرائيل هي الحليف الوحيد للولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة، مضيفًا انه في حالة فوزه بالانتخابات الرئاسية سيعتمد على استخبارات قوية في شتى أنحاء العالم.