أعلنت شركتا بوكيمون ونيانتيك يوم الجمعة تدشين لعبة بوكيمون جو في اليابان لتصل اللعبة العالمية التي سجلت أرقاما قياسية إلى موطن شخصيات بوكيمون.

وبذلك تنضم اليابان -وهي إحدى أكبر أسواق الألعاب الإلكترونية في العالم- إلى الولايات المتحدة وكندا واستراليا وأكثر من 30 دولة في أوروبا لديها لعبة بوكيمون جو التي تتيح للاعبين التجول في أماكن في العالم الحقيقي لاصطياد شخصية افتراضية على شاشات هواتفهم الذكية.

وابتكرت اللعبة شركات نينتندو ونيانتيك وبوكيمون. وتملك نينتندو حصة الثلث في بوكيمون ولكل من الشركتين حصة لم يعلن عنها.

وقفزت أسهم نينتيندو أكثر من 4 بالمئة اثناء التعاملات في بورصة طوكيو يوم الجمعة.