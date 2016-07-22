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عائلة بافاروتي تطلب من «ترامب» وقف استخدام أغنيته الأثيرة في حملته

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عائلة بافاروتي تطلب من «ترامب» وقف استخدام أغنيته الأثيرة في حملته عائلة بافاروتي تطلب من «ترامب» وقف استخدام أغنيته الأثيرة في حملته

دونالد (أرشيفية)

قالت عائلة مغني الأوبرا الإيطالي الراحل لوتشيانو بافاروتي إنه لم يكن ليوافق على استخدام مرشح الحزب الجمهوري في الانتخابات الرئاسية الأمريكية دونالد ترامب للتسجيل الخاص به لأغنية (نيسون دورما) أو (ليهجر الجميع النوم) من ألحان المؤلف الموسيقي جاكومو بوتشيني في حملته الانتخابية.

وبعد طلب فرقة رولنج ستونز الموسيقية والمغنية البريطانية أديل وفرقة آر.إي.إم لموسيقى الروك وفنانين آخرين من ترامب التوقف عن استخدام موسيقاهم صرحت عائلة بافاروتي في إيطاليا بذات الطلب في بيان.

وقال البيان “بوصفنا أفراد أسرته نود أن نذكر بأن قيم التآخي والتضامن التي عبر عنها لوتشيانو بافاروتي خلال مشواره الفني لا تتوافق على الإطلاق مع الرؤية العالمية التي يطرحها المرشح دونالد ترامب.”

وتم بث (نيسون دورما) مرارا في التجمعات الانتخابية لترامب.

وكان أداء مغني الأوبرا الشهير لتلك الأغنية من العلامات المميزة في تاريخه وساعده في أن يصبح أحد أكثر مغني الأوبرا شعبية على الإطلاق. وتوفي بافاروتي إثر إصابته بسرطان البنكرياس في 2007 عن 71 عاما.

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