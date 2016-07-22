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6 خطوات عليك اتباعها بعد سن الثلاثين للحفاظ على الصحة

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6 خطوات عليك اتباعها بعد سن الثلاثين للحفاظ على الصحة 6 خطوات عليك اتباعها بعد سن الثلاثين للحفاظ على الصحة
مع التقدم فى العمر، يحدث فى الجسم العديد من التغيرات، كنقص المناعة، وقلة الهضم، وتغير الهرمونات، وغيرها من العوامل التى تتطلب الاهتمام، لذا بعد سن الثلاثين عليك اتباع بعض الخطوات للمحافظة على الصحة .

وفى هذا السياق، قدم تقرير نشره الموقع الهندى "بولد سكاى"، بعض الخطوات للحفاظ على صحة جيدة بعد سن الثلاثين، وتتضمن الآتى:

1. الإقلاع عن التدخين والكحول، لأنها تعجل من الموت المبكر، فيجب الحد منها بعد سن الـ30.

2.التقليل من تناول البروتينات بعد سن الثلاثين، لأنها تبطئ من عملية الهضم وتسريع معدل تخزين فى الجسم، فقبل أن يبدأ الجسم فى تخزين الدهون، يجب خفض البروتينات وزيادة القيمة الغذائية فى النظام الغذائى.

3. تجنب الكافيين نهائيا، له بعض الآثار السلبية على الجسم.

4. حاول على الأقل مرة واحدة فى الأسبوع، ممارسة التأمل، لأنه يفيد الجسم والعقل على حد سواء و يساعد على تطهير الجسم.

5.اجعل سلطة الخضروات الطبق الرئيسى الخاص بك، لأنها تساعد على الوقاية من بعض الأمراض، كما أن الخضروات الخام تجعل الجلد متوهجا.

6.إذا كنت تكره ممارسة التمرينات الرياضية، فمن الممكن محاولة الاستمتاع بالمشى مساء بعد العمل.

ابدأ من سن الثلاثين علشان تبقى شباب بعد الستين.. خطط لتتجنب الإصابة بأمراض الشيخوخة.. حارب الزهايمر وأمراض القلب والعظام والموت المبكر بالأكل الصحى وممارسة الرياضة..البعد عن التدخين والأملاح والسكريات
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