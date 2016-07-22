أخبار سوريا..مقتل وإصابة 116 بينهم نساء وأطفال جراء قصف على مدينة إدلب

أعلنت مصادر طبية وإنسانية فى مدينة إدلب السورية مقتل 16 مدنيًا، وجرح نحو 100 آخرين بينهم نساء وأطفال، خلال ساعات متأخرة من الخميس، جراء قصف شنته مقاتلات سورية وروسية على مدينة إدلب.

ونقلت قناة سكاى نيوز عربية، اليوم الجمعة عن المصادر قولها إن طائرات النظام الحربية وأخرى روسية شنت 20 غارة على الأحياء السكنية فى المدينة مما أسفر عن مقتل 16 مدنيًا وجرح 100 آخرين، بينهم أطفال ونساء، فى حصيلة غير نهائية حيث نقلت بعض الإصابات خارج المدينة فيما تتواصل الغارات على المدينة حتى اللحظة.

وأوضحت المصادر أن الغارات الجوية استهدفت كلاً من الملعب البلدى، وشارع الأربعين، ومحيط المشفى الوطنى، والنادى العائلى، وقرب دوار معرة مصرين، ومنطقة الكارلتون، ومنطقة الصناعة بالمدينة، إضافة لجامع الحجاز حيث تهدم بشكل كامل نتيجة الغارات على المدنية.