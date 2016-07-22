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بالصور.. انهيار حوائط الطابق الأول بمصنع بويات أكتوبر نتيجة انفجار

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بالصور.. انهيار حوائط الطابق الأول بمصنع بويات أكتوبر نتيجة انفجار بالصور.. انهيار حوائط الطابق الأول بمصنع بويات أكتوبر نتيجة انفجار
أكد مصدر أمنى بوقوع انفجارات لبراميل تينر داخل المصنع أدت إلى تهشم حوائط الطابق الاول ويحاول رجال الأطفاء محاصرة الحريق لمنع وصولها لباقى أجزاء المصنع فيما يجد قوات الحماية المدنية صعوبة بالغة فى التعامل مع النيران المشتعلة نظرا لوجود مواد سريعة الاشتعال و تتمركز 4 سيارات اسعاف بمحيط الحريق تحسبا لوقوع اى مصابين.

كانت غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة تلقت بلاغا من غرفة النجدة باشتعال النيران فى أحدى المصانع بأكتوبر و على الفور انتقل اللواء مجدى الشلقانى مدير الإدارة و العميد هانى سعيد مدير قطاع الاطفاء وفريق إطفاء مكون من العميد ابراهيم حافظ و المقدم محمد زكى والرائد ياسر سرور وأحمد عبد النعيم ومحمد عبد الهادى وبصحبتهم 15 سيارة اطفاء و 3 خزانات مياه للقيام بعمليات الإطفاء.

حريق هائل، مصنع بويات وتنر، سيارات اطفاء (1)
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حريق بمصنع تنر

حريق هائل، مصنع بويات وتنر، سيارات اطفاء (2)
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لحظة دخول رجال الحماية المدنية

حريق هائل، مصنع بويات وتنر، سيارات اطفاء (3)
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محاولة رجال الاطفاء لاخماد الحريق

حريق هائل، مصنع بويات وتنر، سيارات اطفاء (4)
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المواد الحارقة تزيد اشتعال النيران

حريق هائل، مصنع بويات وتنر، سيارات اطفاء (5)
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الحماية المدنية تحاول السيطرة على نيران المصنع

حريق هائل، مصنع بويات وتنر، سيارات اطفاء (6)
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الحماية المدنية تستعين بسيارات اطفاء أخرى

حريق هائل، مصنع بويات وتنر، سيارات اطفاء (7)
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جانب من الحريق

- حريق هائل فى مصنع بويات بمدينة 6 أكتوبر

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