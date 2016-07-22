ارتفاع ألسنة اللهب من حريق مصنع أكتوبر وانعدام الرؤية بالمصانع المجاورة

ارتفعت ألسنة اللهب والأدخنة من حريق مصنع تينر وبويات بالمنطقة الصناعية الثالثة التابعة لمدينة السادس من أكتوبر، ما أدى إلى انعدام الرؤية بالمصانع المجاورة له، وكذلك الطرق المؤدية للحريق وانتقلت سيارات الإطفاء إلى المكان لمحاولة إخماد النيران المشتعلة.

وفرض رجال الأمن كردونا أمنيا بمحيط الحريق، لمنع وصول العمال للمصنع وتسهيل عمليات الإطفاء لرجال الدفاع المدنى لحين انتهاء عمليات الإخماد.

كانت غرفة الحماية المدنية بالجيزة، تلقت بلاغا من غرفة النجدة يفيد بنشوب حريق هائل بمجمع صناعات للتينر وبويات بأكتوبر، وانتقل اللواء مجدى الشلقانى، مدير الحماية المدنية، والعميد هانى سعيد مدير قطاع الإطفاء، والمقدم محمد زكى والرائد ياسر سرور وأحمد عبد النعيم ومحمد عبد الهادى والفريق المرافق له وبصحبتهم سيارات الإطفاء لمحاصرة النيران من جميع الاتجاهات ومحاولة إخماد الحريق.

حريق هائل فى مصنع بويات بمدينة 6 أكتوبر

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