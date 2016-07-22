وزير الرى: نائبة رئيس جمهورية تنزانيا تفتتح مجلس وزراء المياة الأفارقة

افتتحت نائبة رئيس الجمهورية التنزانية أعمال الجمعية العامة للمجلس الوزارى وذلك فى إطار مشاركة الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، بأعمال أسبوع المياه الإفريقى السادس واجتماعات المجلس الوزارى الإفريقى للمياه بتنزانيا، والذى يعكس مدى اهتمام الحكومة التنزانية بالاجتماع.

وأضاف الدكتور محمد عبد العاطى، أن الجلسة الافتتاحية شهدت كلمات ترحيب من وزير المياة والرى التنزانى والسكرتير التنفيذى للمجلس الوزارى ووزير للمياه السنغالى رئيس المجلس الوزارى فى دورته الحالية وممثل البنك الإفريقى فضلا عن ممثلة مفوضية الاتحاد الإفريقى، حيث ركزت تلك الكلمات على العديد من الرسائل الإيجابية حول أهمية العمل الجماعى من أجل تحقيق التنمية المستدامة فى القارة الافريقية وتوفير مياه الشرب بالجودة والكمية اللتين من شأنهما توفير حياه كريمة وانسانية للشعوب الافريقية.

ومن الجدير بالذكر، أن نائبة رئيس الجمهورية التنزانية قد أشارت فى كلماتها إلى الإمكانيات المتاحة بالقارة الافريقية سواء إمكانيات زراعية أو توليد الطاقة الكهرومائية، واضعا فى الاعتبار التغيرات المناخية المُحتملة وأهمية العمل على توفير اليات للتأقلم مع تلك التغيرات، مؤكدة على أهمية العمل التعاونى الجماعى خاصة فيما يتعلق بالموارد المائية المشتركة.

وفى كلمتهما أكدت ممثلة مفوضية الآتحاد الإفريقى وممثل البنك الإفريقى على دعم البنك والمفوضية للمجلس الوزارى الإفريقى للمياه من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وشارك الدكتور عبد العاطي فى الجلسة المغلقة لوزراء المياه فى افريقيا حيث دارت النقاشات حول التوصيات التى تم رفعها من اللجان الفنية بما فى ذلك ما يتعلق بالتطورات الخاصة بالهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة والمتعلقة بالامن المائي والصرف الصحي.

كما ناقشت الجلسة الوزارية أيضا مساهمات الدول الاعضاء وضرورة سداد المتأخرات من أجل تفادي أزمة ماليه بالمجلس، فضلا عن بعض القرارات الخاصة بالميزانية و تقرير المراجع المالي، والمبادرات والمشروعات التي تصبو إلى تحسين الإمداد بالمياه والصرف الصحي على مستوى القارة، وضرورة مراجعة الخطط المستقبلية لإدارة المواد المائية وفقا للاولويات.

واتخذ المجلس أيضا العديد من القرارات مثل استضافة الأسبوع السابع للمياه و الجمعية العمومية الحادية عشر بالجابون عام 2018 حيث ان هاتين الفعاليتين يتم أعدادهم كل عامين ، كما اقر السادة الوزراء دعم طلب السنغال في استضافة اسبوع المياه العالمى.

وتجدر الاشارة إلى قرار الجمعية العامة في جلستها المغلقة بقبول ترشح المرشح الرواندي كانيسيوس كاننجيري لرئاسة سكرتارية المجلس خلفا للسكرتير الحالي الذي أمضى فترتين مدة عمله و نقل رئاسة المجلس من السنغال إلى تنزانيا. هذا وقد اتفق السادة الوزراء على استكمال باقي بنود الاجندة غدا الجمعة الموافق 22 يوليو 2016.

وأكد الوزير على أن مشاركة مصر فى هذا الاجتماع تأتي في إطار حرص مصر على العودة للقارة الافريقية والمشاركة الفعالة فى كافة الأحداث الأفريقية التى تؤكد على الاهتمام بكينونة مصر الأفريقية.

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