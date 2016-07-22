"المجتمعات العمرانية" توافق على امتداد لكلية بنات الأزهر بطيبة الجديدة

وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية، على الطلب المقدم من شيخ الأزهر الشريف بضم قطعة الأرض الفضاء التى تقع بين كلية البنات الأزھرية وقطعة الأرض المخصصة لإقامة كليتى الطب والصيدلة بمدينة طيبة بالأقصر.

ونصت الموافقة على اعتماد قطعة الأرض بمساحة 5494.61 م2 ضمن منطقة الخدمات كقطعة مستجدة وضمها بعد حسابها من محاور الطرق المحيطة لتصبح 6485.29 م2 إلى مساحة 26496 م2 المجاورة لها، والسابق صدور الموافقة بتخصيصها بإجمالى مساحة 32981.29 م2 كامتداد لكلية البنات بجامعة الأزهر، وبنظام نقل الأصول (السداد العينى)، مع الحفاظ على الممر الفاصل بين قطعة الأرض المستجدة، وكلية البنات الأزهرية الحالية، طبقاً لقرار مجلس إدارة الهيئة رالجلسة رقم 53 فى 5/7/2011، مع التزام الجامعة باستصدار قرار وزارى بالتصميم العمرانى للمساحة الإجمالية النهائية، وأن يتم تحديد الارتفاع بالأمتار، وبما لا يتجاوز الحد الأقصى للارتفاع، وقيود الارتفاع.

كما وافق على الطلب المقدم من أسقف 6 أكتوبر وأوسيم بتخصيص قطعة الأرض رقم 9 فى حدود مساحة 2000 م2 (المساحة تحت العجز والزيادة) بمركز خدمات ابنى بيتك 6 بمدينة 6 أكتوبر، وذلك لإقامة كنيسة للأقباط الأرثوذكس، علي أن يتم الالتزام بالشروط التالية: الالتزام بالاشتراطات البنائية للمباني الدينية ( نسبة بنائية – إرتفاع – ردود) طبقاً للاشتراطات المعمول بھا بالھيئة، وبما لا يتجاوز الارتفاع المصرح به من ھيئة عمليات القوات المسلحة، ويتم إنشاء الكنيسة بمعرفة مقدم الطلب، وأن تستغل باقي قطعة الأرض كمناطق خضراء وموقف انتظار سيارات، وبشرط مراعاة قانون البيئة رقم (4) لسنة 1994 ملحق رقم (7) وطبقاً للقواعد المعمول بھا بالهيئة، مع استخراج التصاريح والموافقات من الجھات المعنية وإستصدار القرار الجمھوري.

ووافق أيضا على تخصيص قطعة أرض بمساحة 2000 م2 بقطعة الأرض المعدل تخطيطها (بقرار اللجنة الرئيسية للتخطيط والمشروعات) بجلستها رقم 3 لشهر ديسمبر 2015، وذلك لإقامة كنيسة للأقباط الأرثوذكس بمنطقة الـ180 فداناً بالامتداد الجنوبى على الطريق الدائرى لمدينة الفيوم الجديدة، علي أن يتم الالتزام بالشروط التالية: الالتزام بالاشتراطات البنائية للمباني الدينية ( نسبة بنائية – إرتفاع – ردود) طبقاً للاشتراطات المعمول بھا بالھيئة وبما لا يتجاوز الارتفاع المصرح به من ھيئة عمليات القوات المسلحة، ويتم إنشاء الكنيسة بمعرفة مقدم الطلب، وأن تستغل باقي قطعة الأرض كمناطق خضراء وموقف انتظار سيارات، وبشرط مراعاة قانون البيئة رقم (4) لسنة 1994 ملحق رقم (7) وطبقاً للقواعد المعمول بھا بالهيئة، مع استخراج التصاريح والموافقات من الجھات المعنية وإستصدار القرار الجهورية.

الإسكان: تخصيص 4 قطع أراض لإنشاء مدارس على النموذج اليابانى بالشرقية والقليوبية

http://www.youm7.com/story/2016/7/22/الإسكان--تخصيص-4-قطع-أراض-لإنشاء-مدارس-على-النموذج-اليابانى-/2810883#