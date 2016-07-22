أخبار عاجلة

بالصور.. وصول جثمان العميد "نجوى" لمسجد المواساة بالإسكندرية -
تسريب امتحانات "البوكليت" التجريبية للثانوية الأزهرية على "فيسبوك" -
صرخات فتاة أنقذتها من أنياب طالب جامعي بأكتوبر -
المعاينة: إصابة شخص بانفجار أسطوانة غاز بمحل "كاوتش" في أوسيم -
«ماركا» تحاكم المسؤولين عن انتكاسة برشلونة -
ديبالا: لا أرغب في أن أكون ليونيل ميسي -
شوستر: رونالدو يفتقد الرغبة في تحقيق النجاحات -
إسبانيا تكتسح.. إحصائيات الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا -
«جوارديولا» يمتدح «أجويرو»: فهم فلسفتي -
محافظ المنيا يعزي الأنبا مكاريوس في شهداء كنيستي طنطا والإسكندرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

الداخلية: تصالح أطراف "فتنة أبو يعقوب" بالمنيا.. وإخلاء سبيل 16 متهما

Google+ Print
الداخلية: تصالح أطراف "فتنة أبو يعقوب" بالمنيا.. وإخلاء سبيل 16 متهما الداخلية: تصالح أطراف "فتنة أبو يعقوب" بالمنيا.. وإخلاء سبيل 16 متهما
صرح مسئول مركز الإعلام الأمنى بوزارة الداخلية، أنه فى إطار متابعة الإجراءات القانونية بشأن الأحداث التى شهدتها قرية أبويعقوب بدائرة مركز شرطة المنيا، إثر تجمع عدد من الأهالى أمام منزل تحت التشطيب ملك أحد المواطنين على خلفية تردد شائعات اعتزامه استخدامه كمنشأة كنسية عقب الانتهاء من تشطيبه وحدوث مشادة بين الطرفين تطورت إلى مشاجرة، حيث تم إلقاء القبض على عدد من المتورطين بالأحداث، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسهم على ذمة التحقيقات.

توجه المجنى عليهم صحبة محاميهم لنيابة جنوب المنيا الكلية، وعدلوا عن اتهامهم الموجه لكافة من اتهموهم بتحقيقات النيابة، وأقروا بالتصالح معهم، وتقدم محامى المتهمين بطلب للاستئناف فى أمر حبسهم وطلب إخلاء سبيلهم، حيث تم قبول الاستئناف شكلاً وموضوعاً، وقررت محكمة جنوب المنيا إخلاء سبيل عدد (13) منهم بضمان مالى، وإخلاء سبيل ثلاثة آخرين بضمان محل إقامتهم.

ـ منسق "أقباط مصر": الدعوة للتظاهر أمام البيت الأبيض محاولة للاستقواء بالخارج
>
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
وزير الصناعة يصدر قرارًا بتشكيل مجلس الأعمال المصري الزامبي

وزير الصناعة يصدر قرارًا بتشكيل مجلس الأعمال المصري الزامبي

مرصد الفتاوى التكفيرية يشيد بقرار تشكيل مجلس لمواجهة التطرف في مصر

مرصد الفتاوى التكفيرية يشيد بقرار تشكيل مجلس لمواجهة التطرف في مصر

8 الصبح - لقاء مع الصحفي د/محمد الباز للتعليق والتحليل لأحداث تفجير كنائس مصر بالأمس

8 الصبح - لقاء مع الصحفي د/محمد الباز للتعليق والتحليل لأحداث تفجير كنائس مصر بالأمس

وزيرا الداخلية والعدل يمثلان أمام البرلمان المصرى اليوم

وزيرا الداخلية والعدل يمثلان أمام البرلمان المصرى اليوم