الداخلية: تصالح أطراف "فتنة أبو يعقوب" بالمنيا.. وإخلاء سبيل 16 متهما

صرح مسئول مركز الإعلام الأمنى بوزارة الداخلية، أنه فى إطار متابعة الإجراءات القانونية بشأن الأحداث التى شهدتها قرية أبويعقوب بدائرة مركز شرطة المنيا، إثر تجمع عدد من الأهالى أمام منزل تحت التشطيب ملك أحد المواطنين على خلفية تردد شائعات اعتزامه استخدامه كمنشأة كنسية عقب الانتهاء من تشطيبه وحدوث مشادة بين الطرفين تطورت إلى مشاجرة، حيث تم إلقاء القبض على عدد من المتورطين بالأحداث، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسهم على ذمة التحقيقات.

توجه المجنى عليهم صحبة محاميهم لنيابة جنوب المنيا الكلية، وعدلوا عن اتهامهم الموجه لكافة من اتهموهم بتحقيقات النيابة، وأقروا بالتصالح معهم، وتقدم محامى المتهمين بطلب للاستئناف فى أمر حبسهم وطلب إخلاء سبيلهم، حيث تم قبول الاستئناف شكلاً وموضوعاً، وقررت محكمة جنوب المنيا إخلاء سبيل عدد (13) منهم بضمان مالى، وإخلاء سبيل ثلاثة آخرين بضمان محل إقامتهم.

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