«سول»: انفجار صاروخ أطلقته «بيونج يانج» بسبب عطل فني

ذكر مسؤولون عسكريون كوريون جنوبيون على صلة بالملف الكوري الشمالي اليوم الجمعة، أن أحد الصواريخ الباليستية الثلاثة التي أطلقتها كوريا الشمالية مؤخراً، انفجر في الجو خلال المرحلة الأولى من الإطلاق، بسبب نوع من الخلل به، طبقاً لما ذكرته وكالة “يونهاب” الكورية الجنوبية للأنباء.

وقالت مصادر عسكرية إن أحد الصواريخ الثلاثة انفجرت على ارتفاع أقل من 30 كلم، على الرغم من أن صاروخين آخرين حلقا لارتفاع ما بين 500 و600 كلم من منطقة “هوانجو” جنوب بيونغ يانغ عبر الدولة الشيوعية، قبل أن يسقط في بحر الشرق أوائل هذا الأسبوع، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية.

وذكر مسؤول عسكري “يمكن أن تكون مزاعم بيونغ يانغ بأنها استخدمت عمليات إطلاق الصواريخ لاختبار جهاز تفجير نووي على جميع الصواريخ الثلاثة، زائفة”.

وكانت كوريا الشمالية أطلقت يوم الثلاثاء الماضي 3 صواريخ باليستية، في احتجاج مسلح على قرار كوريا الجنوبية نشر نظام أمريكي متقدم مضاد للصواريخ لمواجهة التهديدات المتزايدة من بيونغ يانغ.