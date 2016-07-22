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شكري يلتقي نظيريه النرويجي والبريطاني على هامش اجتماعات التحالف الدولي ضد داعش

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شكري يلتقي نظيريه النرويجي والبريطاني على هامش اجتماعات التحالف الدولي ضد داعش شكري يلتقي نظيريه النرويجي والبريطاني على هامش اجتماعات التحالف الدولي ضد داعش

سامح شكري – وزير الخارجية (أرشيفية)

التقى سامح شكري وزير الخارجية يوم الخميس 21 يوليو الجاري مع كل من وزيري خارجية النرويج والمملكة المتحدة، وذلك على هامش الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضد تنظيم داعش.

وصرح المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بان شكري قدم التهنئة خلال لقائه مع وزير خارجية بريطانيا بوريس جونسون على توليه المنصب الجديد، كما تناول اللقاء مجمل العلاقات الثنائية بين وبريطانيا والتطورات الإقليمية الخاصة بكل من الأزمة في ليبيا والأزمة السورية.

وحول لقاء وزير الخارجية سامح شكري بوزير خارجية النرويج بورج برينده، أوضح أبو زيد أن اللقاء تطرق في شق كبير منه إلى القضية الفلسطينية والجهود المبذولة إقليمياً ودولياً لدفع عملية السلام، حيث استمع الوزير النرويجي إلى تقييم وزير الخارجية لنتائج زيارتيه الأخيرتين إلى كل من رام الله وإسرائيل، و الجهود التي تقوم بها مصر من أجل تشجيع الطرفين على استئناف المفاوضات. كما تناول اللقاء تطورات الوضع في ليبيا والأزمة السورية وجهود استئناف المحادثات السورية السورية.

واختتم أبو زيد تصريحاته مشيراً إلى أن لقائي شكري مع نظيريه النرويجي والبريطاني تناولا أيضاً جهود مكافحة الإرهاب، لاسيما الجهود المبذولة من التحالف الدولي ضد تنظيم داعش.

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