أخبار عاجلة

بالصور.. وصول جثمان العميد "نجوى" لمسجد المواساة بالإسكندرية -
تسريب امتحانات "البوكليت" التجريبية للثانوية الأزهرية على "فيسبوك" -
صرخات فتاة أنقذتها من أنياب طالب جامعي بأكتوبر -
المعاينة: إصابة شخص بانفجار أسطوانة غاز بمحل "كاوتش" في أوسيم -
«ماركا» تحاكم المسؤولين عن انتكاسة برشلونة -
ديبالا: لا أرغب في أن أكون ليونيل ميسي -
شوستر: رونالدو يفتقد الرغبة في تحقيق النجاحات -
إسبانيا تكتسح.. إحصائيات الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا -
«جوارديولا» يمتدح «أجويرو»: فهم فلسفتي -
محافظ المنيا يعزي الأنبا مكاريوس في شهداء كنيستي طنطا والإسكندرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

سيول: انفجار صاروخ أطلقته بيونج يانج بسبب عطل فني

Google+ Print
سيول: انفجار صاروخ أطلقته بيونج يانج بسبب عطل فني سيول: انفجار صاروخ أطلقته بيونج يانج بسبب عطل فني

زعيم كوريا الشمالية (أرشيف)

ذكر مسؤولون عسكريون كوريون جنوبيون على صلة بالملف الكوري الشمالي اليوم الجمعة، أن أحد الصواريخ الباليستية الثلاثة التي أطلقتها كوريا الشمالية مؤخراً، انفجر في الجو خلال المرحلة الأولى من الإطلاق، بسبب نوع من الخلل به، طبقاً لما ذكرته وكالة “يونهاب” الكورية الجنوبية للأنباء.

وقالت مصادر عسكرية إن أحد الصواريخ الثلاثة انفجرت على ارتفاع أقل من 30 كلم، على الرغم من أن صاروخين آخرين حلقا لارتفاع ما بين 500 و600 كلم من منطقة “هوانجو” جنوب بيونغ يانغ عبر الدولة الشيوعية، قبل أن يسقط في بحر الشرق أوائل هذا الأسبوع، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية.

وذكر مسؤول عسكري “يمكن أن تكون مزاعم بيونغ يانغ بأنها استخدمت عمليات إطلاق الصواريخ لاختبار جهاز تفجير نووي على جميع الصواريخ الثلاثة، زائفة”.

وكانت كوريا الشمالية أطلقت يوم الثلاثاء الماضي 3 صواريخ باليستية، في احتجاج مسلح على قرار كوريا الجنوبية نشر نظام أمريكي متقدم مضاد للصواريخ لمواجهة التهديدات المتزايدة من بيونغ يانغ.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا