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72%من القراء يستبعدون نجاح الصحة فى وقف "بيزنس"الأطراف الصناعية البشرية

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72%من القراء يستبعدون نجاح الصحة فى وقف "بيزنس"الأطراف الصناعية البشرية 72%من القراء يستبعدون نجاح الصحة فى وقف "بيزنس"الأطراف الصناعية البشرية
فى استطلاع للرأى طرحه "اليوم السابع على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تتوقع نجاح الصحة فى التصدى لـ"بيزنس" الأطراف البشرية الصناعية" استبعد غالبية القراء نجاح الصحة فى التصدى لـ"بيزنس" الأطراف البشرية الصناعية".

واستبعد 72% من القراء نجاح الصحة فى التصدى لـ"بيزنس" الأطراف البشرية الصناعية"، بينما توقع 25% من القراء نجاح الصحة فى التصدى لـ"بيزنس" الأطراف البشرية الصناعية"، فى الوقت الذى أعرب فيه 3% من القراء عن عدم معرفتهم بموضوع الاستطلاع.


>- بالفيديو.. "الصحافة اليوم" تحتفى بتحقيق "اليوم السابع" حول بيزنس الأطراف الصناعية.. هدى زكريا: الجهاز الذى عُرض على التأمين الصحى به 7 عيوب فنية.. وأحمد جمال الدين: العمال يأخذون المقاسات بطريقة خاطئة
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