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عين الجمل وفول الصويا يعملان على ضبط مستوى السكر من النوع الثانى

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عين الجمل وفول الصويا يعملان على ضبط مستوى السكر من النوع الثانى عين الجمل وفول الصويا يعملان على ضبط مستوى السكر من النوع الثانى
مرض السكر من المشكلات الصحية التى يتمثل علاجها فى اتباع نظام غذائى متوازن، إذ وجد أن تناول غير المشبعة كعين الجمل وفول الصويا له تأثير كبير على مرض السكر.

ووفقا لدراسة جديدة نشرها الموقع الهندى"بولد سكاى" فإن تناول الدهون غير المشبعة بكميات كبيرة مثل عين الجمل وفول الصويا وغيرها يمكن أن تقلل من مستوى السكر فى الدم وتعمل على إدارة وضبط مستوى السكر من النوع الثانى، كما أظهرت نتائج الدراسة أثارًا إيجابية لتناول الدهون الغذائية والكربوهيدرات على تنظيم مستوى السكر والأنسولين فى المرضى المصابين بالسكر النوع الثانى.

من جانبه، قال أحد الباحثين من جامعة تافتس الأمريكية إن النتائج التى تم التوصل إليها تدعم الوقاية والعلاج من هذه الأمراض عن طريق تناول المزيد من الأطعمة الغنية بالدهون مثل عين الجمل وبذور عباد الشمس وفول الصويا و بذور الكتان والأسماك و الزيوت النباتية الأخرى، بدلا من الحبوب المكررة، و النشويات ، والسكريات ، و الدهون الحيوانية التى تشكل ضررا على الصحة ومريض السكر.

كما وجد الباحثون أن تبادل الكربوهيدرات الغذائية أو الدهون المشبعة مع اتباع نظام غذائى غنى بالدهون غير المشبعة أو الدهون المتعددة غير المشبعة له تأثير مفيد على العلامات الرئيسية للسيطرة على مستويات الجلوكوز فى الدم .


>تعرف على أفضل وسيلة لعلاج مرض السكر بالغذاء
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مصر 365

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