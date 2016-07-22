7 نصائح لتجنيب مريض السكر الإصابة بالفشل الكلوى

أكد الدكتور السيد عبد الفتاح عيد، أستاذ السكر والغدد الصماء بطب المنصورة، خلال مؤتمر الدلتا والقنال المنعقد بالقاهرة، أن هناك علاقة بين الإصابة بالسكر وأمراض الكلى.

وقال إن العلاقة وثيقة بين السكر وأمراض الكلى، موضحا أن السكر أصبح السبب الأول للفشل الكلوى فى العالم بنسبة تتعدى الــ 50 %.

وأشار إلى أن مريض السكر يمر بـ 5 مراحل مرضية للإصابة بقصور وظائف الكلى، تنتهى بالفشل الكلوى، موضحا أن الـ 3 مراحل الأولى يمكن للمريض أن يتعافى من المرض إذا التزم بالتعليمات التالية :

أولا :ضبط مستوى السكر فى الدم فى الحدود المتعارف عليها دوليا .

>ثانيا :ضبط مستوى ضغط الدم .

>ثالثا: ضبط مستوى الكولسترول فى الدم .

>رابعا : تخفيض وزن المريض .

>خامسا : تقليل نسبة الملح فى الطعام .

>سادسا : اتباع الإرشادات الغذائية التى تسمح بضبط مستوى السكر والكولسترول .

>سابعا : المراجعة الدورية مع الطبيب المعالج للتخلص من الأدوية التى تضر الكلى أو تحديد الجرعات المناسبة لمتابعة التحاليل والفحوصات اللازمة .

وتابع أن المرحلة الرابعة والخامسة غالبا تنتهى بفشل كلوى كامل وهو ما يضطر المريض إلى الغسيل الدموى المزمن.

وأشار الدكتور السيد عبد الفتاح إلى أنه يمكن الوقاية من أمراض الكلى باتباع الإرشادات الغذائية السليمة بالإكثار من الخضروات والفواكه، كذلك تقليل نسب الملح فى الطعام، وتجنب استخدام المسكنات بكثرة أو لفترات طويلة، لأن ذلك من شأنه أن يؤذى الكلى، وأيضا عدم تناول أى أدوية بدون استشارة طبية أو الاستمرار على أدوية بدون معرفة آثارها السلبية على الكلى .

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