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البابا تواضروس يؤكد أن كلمات الرئيس السيسي تؤكد رعايته واهتمامه بكل المصريين

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البابا تواضروس يؤكد أن كلمات الرئيس السيسي تؤكد رعايته واهتمامه بكل المصريين البابا تواضروس يؤكد أن كلمات الرئيس السيسي تؤكد رعايته واهتمامه بكل المصريين

البابا تواضروس (أرشيفية)

قال البابا تواضروس بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية أن كلمات الرئيس عبد الفتاح في حفل تخريج دفعات جديدة من الكليات والمعاهد العسكرية والذي أقيم بالكلية الحربية يوم الخميس كانت تخرج من القلب لتؤكد رعايته لكل المصريين واهتمامه بكل شئونهم.

وأكد البابا تواضروس – في بيان له مساء يوم الخميس – أن كلمات الرئيس السيسي لا تعطي الفرصة لمن يستغلون الأحداث التي تحدث في مجتمع يضم 90 مليون من البشر هنا وهناك، ويعاني من صعوبات إقتصادية ونقص شديد في الموارد المائية لكي يؤثروا على وحدتنا الوطنية لأن هذا هو هدفهم في خراب بلادنا ولينتبه الجميع بذلك.

وأشاد البابا تواضروس الثاني بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي التي أكد خلالها على تنفيذ القانون على كل مخطئ، وضرورة مشاركة كل المجتمع في نشر الثقافة التي تحمي وحدته أمام قوى الشر التي تحاول النيل من تماسكه الوطني.

أ ش أ

 

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