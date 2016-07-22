«ترامب» يقبل رسميًا ترشيح الحزب الجمهوري لخوض انتخابات الرئاسة الأمريكية

أعلن الملياردير دونالد ترامب قبوله رسميا ترشيح الحزب الجمهوري لخوض إنتخابات الرئاسة الأمريكية في نوفمبر القادم.

وتعهد ترامب في كلمة ألقاها في ختام أعمال المؤتمر العام للحزب الجمهوري الذي استمر أربعة أيام في ولاية أوهايو بانه سيقود الحزب الجمهوري إلى العودة إلى البيت الأبيض مرة أخرى كما سيقود الولايات المتحدة نحو الأمن والرخاء والسلام، مؤكدا أن الولايات المتحدة ستكون دولة القانون والنظام.

وانتقد ترامب في كلمته سياسات الرئيس الأمريكي باراك أوباما الداخلية مشيرا إلى أن أوباما ضاعف ديون الولايات المتحدة لتصل إلى أكثر من 19 مليار دولار وآخذة في ازدياد.

كما شن ترامب هجوما على سياسات أوباما والمرشحة الرئاسية الديموقراطية المفترضة هيلاري كلينتون الخارجية، متهما الاثنين بأنهما المسئولين عن عدم الاستقرار دوليا.

وقال ترامب إن الولايات المتحدة والعالم أصبحا أقل أمنا عندما قرر أوباما أن يجعل هيلاري مسئولة عن السياسة الخارجية الأمريكية وهو القرار الذي لا شك يندم أوباما عليه على حد قوله.

أ ش أ