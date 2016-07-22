"الحجر البيطرى" بأسوان يفرج عن 2540 رأسا من الجمال الواردة من السودان

أفرجت سلطات الحجر البيطرى بمدينة أبو سمبل السياحية جنوب أسوان، عن شحنة تضم حوالى 2540 رأسا من الجمال الحية، الواردة من دولة السودان عن طريق منفذ أرقين البرى الحدودى، وذلك بعد أن أتمت شحنة الجمال مدة الحجر القانونية، وبعد أن أظهرت نتائج سحب العينات من الجمال، خلوها من الأمراض الوبائية والمعدية.

كما تم تسليم شحنة الجمال للوكلاء المصريين عن الموردين السودانيين، تمهيدا لطرحها فى الأسواق والمجمعات الاستهلاكية، بمختلف المحافظات، بمعرفة الجهات المختصة لضبط الأسواق ومواجهة غلاء الأسعار، وسد الفجوة من اللحوم الحمراء.

"الزراعة" تطرح 3900 رأس من العجول الحية بالأسواق لمواجهة غلاء الاسعار

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