أخبار عاجلة

بالصور.. وصول جثمان العميد "نجوى" لمسجد المواساة بالإسكندرية -
تسريب امتحانات "البوكليت" التجريبية للثانوية الأزهرية على "فيسبوك" -
صرخات فتاة أنقذتها من أنياب طالب جامعي بأكتوبر -
المعاينة: إصابة شخص بانفجار أسطوانة غاز بمحل "كاوتش" في أوسيم -
«ماركا» تحاكم المسؤولين عن انتكاسة برشلونة -
ديبالا: لا أرغب في أن أكون ليونيل ميسي -
شوستر: رونالدو يفتقد الرغبة في تحقيق النجاحات -
إسبانيا تكتسح.. إحصائيات الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا -
«جوارديولا» يمتدح «أجويرو»: فهم فلسفتي -
محافظ المنيا يعزي الأنبا مكاريوس في شهداء كنيستي طنطا والإسكندرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

"الحجر البيطرى" بأسوان يفرج عن 2540 رأسا من الجمال الواردة من السودان

Google+ Print
"الحجر البيطرى" بأسوان يفرج عن 2540 رأسا من الجمال الواردة من السودان "الحجر البيطرى" بأسوان يفرج عن 2540 رأسا من الجمال الواردة من السودان
أفرجت سلطات الحجر البيطرى بمدينة أبو سمبل السياحية جنوب أسوان، عن شحنة تضم حوالى 2540 رأسا من الجمال الحية، الواردة من دولة السودان عن طريق منفذ أرقين البرى الحدودى، وذلك بعد أن أتمت شحنة الجمال مدة الحجر القانونية، وبعد أن أظهرت نتائج سحب العينات من الجمال، خلوها من الأمراض الوبائية والمعدية.

كما تم تسليم شحنة الجمال للوكلاء المصريين عن الموردين السودانيين، تمهيدا لطرحها فى الأسواق والمجمعات الاستهلاكية، بمختلف المحافظات، بمعرفة الجهات المختصة لضبط الأسواق ومواجهة غلاء الأسعار، وسد الفجوة من اللحوم الحمراء.


> "الزراعة" تطرح 3900 رأس من العجول الحية بالأسواق لمواجهة غلاء الاسعار
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365