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وزراء يمنيون يصلون عدن ضمن خطة الحكومة للعودة للعمل من العاصمة المؤقتة

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وزراء يمنيون يصلون عدن ضمن خطة الحكومة للعودة للعمل من العاصمة المؤقتة وزراء يمنيون يصلون عدن ضمن خطة الحكومة للعودة للعمل من العاصمة المؤقتة
وصل وفد حكومى الليلة الماضية إلى مدينة عدن يضم اللواء حسين عرب نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية اليمنى، ووزراء العدل والأشغال العامة والشباب، ونائبى وزير الخدمة المدنية والتخطيط، وذلك ضمن خطة للعودة للعمل من العاصمة المؤقتة عدن، كما ذكرت ذلك وكالة الأنباء اليمنية.

وكان الرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادى قد طلب من الحكومة العودة إلى عدن بعد الانتقادات التى وجهت إليها من قبل المواطنين بترك العاصمة المؤقتة تعانى من تدهور الأوضاع خاصة فيما يتعلق بتوفير الخدمات، وعلى رأسها الكهرباء التى زادت من معاناة المواطنين خاصة فى فصل الصيف والذى شهد ارتفاعا كبيرا فى درجات الحرارة بالإضافة إلى ارتفاع الرطوبة وشهدت المدينة عدة احتجاجات ووعدت الحكومة بالعمل على حلها ولكن البنية التحتية تأثرت كثيرا بسبب الحرب وهى متهالكة فى الأساس، ووصل رئيس الوزراء أحمد عبيد بن دغر إلى عدن فى أول شهر رمضان وعدد من الوزراء واستقروا فى القصر الجمهورى بالمعاشيق ولكنهم عادوا للرياض قبل أيام.

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مصر 365

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