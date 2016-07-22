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مجهولون يطلقون قذيفة "أر بى جى" على بوابة مطار عدن

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مجهولون يطلقون قذيفة "أر بى جى" على بوابة مطار عدن مجهولون يطلقون قذيفة "أر بى جى" على بوابة مطار عدن
وقع انفجار كبير قبل فجر اليوم الجمعة فى منطقة خور مكسر القريبة من مطار عدن أعقبه إطلاق نار بصورة مكثفة.

وذكرت شرطة عدن فى صفحتها على الفيسبوك بعد ذلك أن مجهولين أطلقوا قذيفة أر بى جى على مطار عدن ولم تذكر أية تفاصيل أخرى.

وأوضحت مصادر محلية أن مسلحين يستقلان دراجة نارية أطلقا القذيفة على إحدى بوابات المطار وقام أفراد الحراسة بإطلاق النار على المهاجمين اللذين تمكنا من الفرار، مشيرة إلى أن القذيفة لم تسفر عن أية إصابات بين أفراد الحراسة.

ومن ناحية أخرى، ضبطت قوات الحزام الأمنى فى مدخل مدينة الوهط بعدن اثنين قادمين من تعز أحدهما تنكر فى زى سيدة حاولا الدخول إلى المدينة أمس.

وتم تسليم الاثنين للشرطة للتحقيق معهما واعترفا بأنهما عناصر من قوات الأمن الخاصة الأمن المركزى التابعة للرئيس السابق فتم إحالتهما للجهات المختصة للتحقيق معهما.

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