مصرع 50 من مليشيات الحوثيين فى اليوم الأول لعملية تحرير مديرية حرض

أعلنت قيادة المنطقة العسكرية الخامسة فى اليمن أن حصيلة العملية العسكرية التى بدأتها القوات الحكومية فى مديرية حرض بمحافظة حجة جنوب غرب اليمن بمساندة دول التحالف العربى، وصلت إلى مقتل حوالى 50 من عناصر مليشيات الحوثيين وصالح و9 من قوات الجيش والمقاومة.

وأوضح مصدر عسكرى بعمليات المنطقة أن المعارك العنيفة استمرت طوال أمس وتجددت فى الساعات الأولى من صباح اليوم وقامت مدفعية الجيش بقصف تحصينات المليشيات بالمدفعية الثقيلة كما قصفت طائرات دول التحالف مواقعهم خلف الجمرك القديم ووسط تحليق مستمر للطائرات لتقديم الدعم للقوات الحكومية.

وأضاف أن الطائرات استهدفت تعزيزات للمليشيات فى منطقة العند التابعة لمديرية مستبأ جنوب شرق حرض كانت فى طريقها لتعزيز الميليشيات فى جبهة حرض وتم تدمير التعزيزات وشوهدت النيران مندلعة بالآليات، وأشارت قيادة المنطقة فى صفحتها على الفيسبوك إلى مقتل صحفى وإصابة اثنين أثناء تغطيتهما للمعارك أمس.

وكانت قوات الجيش التابعة للمنطقة العسكرية الخامسة قد بدأت صباح أمس عملية عسكرية واسعة النطاق فى جبهة حرض بمحافظة حجة التى تبعد 123 كيلومترا جنوب غرب العاصمة اليمنية صنعاء وهاجمت القوات مسنودة بغطاء جوى لطائرات التحالف والأباتشى مواقع وتحصينات المليشيات واستطاعت تحرير أجزاء كبيرة من المدينة ومنطقة الجمرك القديم الذى كانت تستخدمها المليشيات كملاذ للحماية من قصف الطائرات وتحاصر القوات الآن مركز المدينة الذى فرت إليه المليشيات وتمركزت داخل المساكن.

وحاولت المليشيات استقدام تعزيزات من المحافظات المجاورة ولكن طائرات التحالف كانت لها بالمرصاد ودمرت التعزيزات كما قامت بحوالى 50 غارة على مخازن الأسلحة التابعة لهم فى معقلهم بمحافظة صعدة، كما دمرت التحصينات ومراكز الاتصالات لهم فى المحافظة.