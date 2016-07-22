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نائب عن جنوب سيناء يطالب بزيادة كميات مياه الشرب بالمحافظة

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نائب عن جنوب سيناء يطالب بزيادة كميات مياه الشرب بالمحافظة نائب عن جنوب سيناء يطالب بزيادة كميات مياه الشرب بالمحافظة
قال النائب نور سلامة عن دائرة أبورديس بمحافظة جنوب سيناء، إن مياه الشرب من أهم مطالب المواطنين ولابد من الاهتمام بها وزيادة كميتها بالمدن، حيث يتم ضح المياه بمواعيد محددة بالتناوب.

وأضاف سلامة، فى تصريحات لـ"اليوم السابع":"نطالب بزيادة كمية المياه لمدن أبوزنيمة وأبورديس، حيث يتم ضح المياه لأبودريس مرتين أو ثلاثة أيام فى الأسبوع وباقى الأيام يضح من محطة التحلية"، مشيرا إلى أن هناك وديان تعانى من عدم وصول المياه لقلة سيارات شركة المياه الشرب والصرف الصحى.

وأوضح أنه تم التنسيق مع المسئولين بشركة مياه الشرب لزيادة عدد السيارات فى وديان المحافظة وزيادة ضخ كمية المياه لمدنية أبوزنيمة وأبورديس بالتناوب.


>ننشر مواعيد تشغيل وانقطاع مياه الشرب بجميع مدن جنوب سيناء

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