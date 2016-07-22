أهالى أبو الريش بأسوان يعانون نقص مياه الشرب ويهددون بوقفات احتجاجية

يعانى أهالى منطقة أبو الريش بمحافظة أسوان، من نقص مياه الشرب الواصلة إلى منازلهم، وتجاهل المسئولين لمطالبهم بتركيب عدادات كهرباء ومياه، مثل باقى مناطق المحافظة، مهددين بتنظيم وقفة احتجاجية اعتراضاً على تجاهل مطالبهم.

وقال أهالى أبو الريش، "قرية أبو الريش تبلغ حوالى 300 ألف نسمة يلحق بأهلها الضرر بسبب عدم تركيب عدادات المياه والكهرباء بالرغم أن جميع مناطق المحافظة يتم التركيب فيها بسهولة".

وأضافوا فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، بأنهم تقدموا بطلب إلى المجلس المحلى ولكن فى كل مرة يتم رفضه ويبرر الموظفون أنها تعليمات السكرتير العام المساعد.

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