أخبار عاجلة

بالصور.. وصول جثمان العميد "نجوى" لمسجد المواساة بالإسكندرية -
تسريب امتحانات "البوكليت" التجريبية للثانوية الأزهرية على "فيسبوك" -
صرخات فتاة أنقذتها من أنياب طالب جامعي بأكتوبر -
المعاينة: إصابة شخص بانفجار أسطوانة غاز بمحل "كاوتش" في أوسيم -
«ماركا» تحاكم المسؤولين عن انتكاسة برشلونة -
ديبالا: لا أرغب في أن أكون ليونيل ميسي -
شوستر: رونالدو يفتقد الرغبة في تحقيق النجاحات -
إسبانيا تكتسح.. إحصائيات الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا -
«جوارديولا» يمتدح «أجويرو»: فهم فلسفتي -
محافظ المنيا يعزي الأنبا مكاريوس في شهداء كنيستي طنطا والإسكندرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

هيئة قناة السويس تحتفل بالذكرى الـ60 للتأميم الثلاثاء المقبل

Google+ Print
هيئة قناة السويس تحتفل بالذكرى الـ60 للتأميم الثلاثاء المقبل هيئة قناة السويس تحتفل بالذكرى الـ60 للتأميم الثلاثاء المقبل
قالت الدكتورة منى الصياد، مدير المعرض التاريخى لقناة السويس، فى تصريحات صحفية، إنه بمناسبة الذكرى الـ60 لتأميم قناة السويس والعام الثالث على افتتاح المعرض التاريخى لقناة السويس، سوف يتم تنظيم الصالون الأول للمعرض تحت عنوان "مسيرة القناة الإنسان والمكان"، وذلك يوم الثلاثاء المقبل 26 يوليو بنادى الشاطئ الساعة السابعة مساء تحت رعاية الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، وبحضور عدد كبير من قيادات هيئة قناة السويس والفنانين التشكيليين من مختلف محافظات .

وأشارت مديرة المعرض التاريخى لقناة السويس إلى أن 35 فنانا من محافظات القاهرة والإسكندرية وبورسعيد والشرقية سوف يشاركون فى المعرض بأعمال فنية عن قناة السويس؛ تتضمن التصوير الفوتوغرافى والتصوير الزيتى ونحت المعادن والأورجامى والتشكيل بالكرتون وضيف شرف المعرض الدكتور عبدالسلام عيد أستاذ فن الجداريات بكلية الفنون الجميلة جامعة الإسكندرية.

- "مميش": 177 سفينة عبرت قناة السويس بحمولة 10.5 مليون طن خلال 4 أيام
>
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
وزير الصناعة يصدر قرارًا بتشكيل مجلس الأعمال المصري الزامبي

وزير الصناعة يصدر قرارًا بتشكيل مجلس الأعمال المصري الزامبي

مرصد الفتاوى التكفيرية يشيد بقرار تشكيل مجلس لمواجهة التطرف في مصر

مرصد الفتاوى التكفيرية يشيد بقرار تشكيل مجلس لمواجهة التطرف في مصر

8 الصبح - لقاء مع الصحفي د/محمد الباز للتعليق والتحليل لأحداث تفجير كنائس مصر بالأمس

8 الصبح - لقاء مع الصحفي د/محمد الباز للتعليق والتحليل لأحداث تفجير كنائس مصر بالأمس

وزيرا الداخلية والعدل يمثلان أمام البرلمان المصرى اليوم

وزيرا الداخلية والعدل يمثلان أمام البرلمان المصرى اليوم