هيئة قناة السويس تحتفل بالذكرى الـ60 للتأميم الثلاثاء المقبل

قالت الدكتورة منى الصياد، مدير المعرض التاريخى لقناة السويس، فى تصريحات صحفية، إنه بمناسبة الذكرى الـ60 لتأميم قناة السويس والعام الثالث على افتتاح المعرض التاريخى لقناة السويس، سوف يتم تنظيم الصالون الأول للمعرض تحت عنوان "مسيرة القناة الإنسان والمكان"، وذلك يوم الثلاثاء المقبل 26 يوليو بنادى الشاطئ الساعة السابعة مساء تحت رعاية الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، وبحضور عدد كبير من قيادات هيئة قناة السويس والفنانين التشكيليين من مختلف محافظات مصر

وأشارت مديرة المعرض التاريخى لقناة السويس إلى أن 35 فنانا من محافظات القاهرة والإسكندرية وبورسعيد والشرقية سوف يشاركون فى المعرض بأعمال فنية عن قناة السويس؛ تتضمن التصوير الفوتوغرافى والتصوير الزيتى ونحت المعادن والأورجامى والتشكيل بالكرتون وضيف شرف المعرض الدكتور عبدالسلام عيد أستاذ فن الجداريات بكلية الفنون الجميلة جامعة الإسكندرية.

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