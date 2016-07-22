صندوق تحيا مصر: تخفيض قيمة علاج فيروس سى من 36.5 ألف جنيه لـ2000

أكد محمد العشماوى، المدير التنفيذى لصندوق تحيا مصر ، أن الصندوق يعمل فى إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى لعلاج مليون موطن من فيروس سى، حيث تم تخفيض قيمة علاج الفرد من الفيروس 36.500 ألف جنيه إلى 2000 جنيه،لافتا إلى أن المرض كان ينتشر بشكل وبائى فى مصر بعدما تعدت نسبة الإصابة 12 % ، قائلا:" الأرقام التى كانت تعلن لم تكن تعبر عن الواقع حتى أصبحت مصر حاليا نموذجا عالميا لمواجهة وباء الفيروس وهو ما سيتم عرضه خلال مؤتمر منظمة الصحة العالمية، خاصة فى ظل وجود 7 مصانع مصرية لإنتاج العلاج".

وأضاف العشماوى، خلال المؤتمر الذى نظمته محافظة مطروح مساء أمس الخميس لإعلان تقديم أهالى ورؤساء قبائل وعمد محافظة مطروح، دعم مادى بقيمة 6 ملايين و132 ألف جنيه لـ"تحيا مصر" بهدف دعم التنمية والمشروعات الخدمية التي يطلقها الصندوق وكذلك تدشين عدد من المشروعات لخدمة المجتمع وحل مشاكله، حيث يقوم الصندوق بعمل المشروعات التنموية واستطاع الحصول على تبرعات خلال شهر رمضان أكثر من أى جهة أهلية، قائلا:" هناك ثقة كبيرة لدى المواطنين فى الصندوق ًمشروعاته".

حضر المؤتمر كل من اللواء علاء أبو زيد، محافظ مطروح، ومحمد العشماوى، الرئيس التنفيذى لصندوق تحيا مصر، والدكتور اشرف الشيحى وزير التعليم العالى، ونادية مبروك، رئيس الاذاعة المصرية، وعزة قورة مدير إدارة تنمية الموارد المالية والاتصالات بصندوق تحيا مصر ، وعمد ومشايخ ورؤساء قبائل مطروح وبعض أعضاء مجلس النواب بالمحافظة.

- محافظ وقبائل مطروح يقدمون 6 مليون جنيه لدعم مشروعات صندوق "تحيا مصر"

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