نجل عمر عبد الرحمن: والدى أضرب عن تناول الدواء فى السجن بأمريكا

قال عبد الله عمر، نجل الشيخ عمر عبد الرحمن، المسجون فى أمريكا منذ أكثر من 20 عامًا، إن والده أضرب عن تناول الدواء داخل السجن، لعدم السماح له بالاتصال بأسرته من وقت لآخر.

وأضاف نجل عمر عبد الرحمن، فى تصريحات لـ"اليوم السابع":"محامى والدى مازال يجرى اتصالات بالحكومة أمريكا، لكن المسئولين لم يتجاوبوا معه حتى وقتنا هذا"، مشيرًا إلى أن والده لا يزال يعانى من "الظلم" داخل زنزانته الانفرادية، خاصة أنه شيخ ضرير طاعن فى السن.

يشار إلى أن عمر عبد الرحمن مسجون فى أمريكا بعد إدانته عام 1995 بالتآمر لتفجير معالم سياحية فى نيويورك.

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