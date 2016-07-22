أخبار عاجلة

بالصور.. وصول جثمان العميد "نجوى" لمسجد المواساة بالإسكندرية -
تسريب امتحانات "البوكليت" التجريبية للثانوية الأزهرية على "فيسبوك" -
صرخات فتاة أنقذتها من أنياب طالب جامعي بأكتوبر -
المعاينة: إصابة شخص بانفجار أسطوانة غاز بمحل "كاوتش" في أوسيم -
«ماركا» تحاكم المسؤولين عن انتكاسة برشلونة -
ديبالا: لا أرغب في أن أكون ليونيل ميسي -
شوستر: رونالدو يفتقد الرغبة في تحقيق النجاحات -
إسبانيا تكتسح.. إحصائيات الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا -
«جوارديولا» يمتدح «أجويرو»: فهم فلسفتي -
محافظ المنيا يعزي الأنبا مكاريوس في شهداء كنيستي طنطا والإسكندرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

سيولة فى حركة المرور بالطرق الرئيسية وشوارع وميادين القاهرة والجيزة

Google+ Print
سيولة فى حركة المرور بالطرق الرئيسية وشوارع وميادين القاهرة والجيزة سيولة فى حركة المرور بالطرق الرئيسية وشوارع وميادين القاهرة والجيزة
شهدت الطرق الرئيسية بالقاهرة والجيزة صباح اليوم الجمعة سيولة مرورية، وسط تواجد أمنى لرجال المرورفى كافة الشوارع والميادين الرئيسية، حيث شهد محور 15 مايو ونفق الأزهر وشارع فيصل وميدان رمسيس والجلاء سيولة مرورية.

كما شهد شارع البطل أحمد عبد العزيز، وجامعة الدول العربية، ومطلع كوبرى أكتوبر وصولاً لميدان التحرير، سيولة فى حركة السير أمام السيارات، مع تواجد مكثف لرجال المرور للعمل على فك أى زحامات مرورية أمام قائدى السيارات.


>- سيولة فى حركة المرور بالطرق الرئيسية وشوارع وميادين القاهرة والجيزة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365