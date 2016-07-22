5 نصائح لحماية بشرتك من أضرار الشمس أثناء رحلتك على الشاطئ

يتسم فصل الصيف بالحر الشديد، ويفضل الكثيرون قضاء عطلاتهم الأسبوعية على الشواطئ المختلفة أملا فى القليل من الهواء النقى على البحر.

ويقدم الموقع البريطانى "ديلى ميل" مجموعة من النصائح لتجنب مخاطر آشعة الشمس على الشاطئ، وفقا لما قدمته الدكتورة "جينسى سانفورد من جامعة ألاباما، إذ أشارت إلى أربع أنواع من الأمراض تصيب الفرد بسبب ارتفاع درجة الحرارة والتعرض للشمس، وأشدهم خطرا على الإطلاق ضربة الشمس وتشمل سخونة وإحمرار وجفاف للجلد وسرعة النبض والدوخة والسقوط أحيانا من الإغماء، والتشنجات الحرارية وتشمل ألم العضلات وطفح الحرارة وتهيج البشرة من التعرق المفرط.

وتابعت: هناك مجموعة من النصائح يمكن أن تساعدك على الاستمتاع بأجواء الشاطئ دون التعرض لهذه الأمراض، وهى..

1. تناول الماء بكثرة..

>الماء هو درع الحماية الأول من مشكلات الشمس من خلال تناول كوبين إلى 4 أكواب كل ساعة دون .

2. تجنب تناول مدرات البول..

3. أخذ فترة من الراحة..

>وهذه المشروبات تكمن فى الكافيين، حتى لا يصاب الفرد بالجفاف.>خاصة وقت الذروة والتى تكمن من الساعة 11 صباحا حتى الرابعة عصرا، والتواجد فى مكان جيد التهوية كوجود التكييف أو المروحة.

4. وضع واقى للشمس..

>توفير الحماية الكافية للجلد عن طريق وضع واقى شمسى مناسب لنوع بشرتك يحمى من الأضرار التى تحدث فى الجلد من جفاف وظهور طفح جلدى.

5. اختيار ملابس مناسبة..

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>يفضل ارتداء قبعة عريضة لحماية الوجه واختيار ملابس قطنية خفيفة بألوان زاهية تعكس آشعة الشمس فوق البنفسجية بعيدا عن جسمك، مع الابتعاد عن الملابس السوداء.

4 أطعمة لا تتخيلها تحمى من أضرار أشعة الشمس للتمتع بصيف آمن