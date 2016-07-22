سعر الذهب اليوم في مصر الجمعة 22/7/2016 بمحلات الصاغة بالمصنعية عيار 21 يرتفع 5 جنيهات

سعر الذهب اليوم في مصر، حيث واصلت قيمة المعدن النفيس بالمصنعية في محلات الصاغة الارتفاع حيث نتابع أسعار الذهب اليوم عند تجار الذهب مقابل الجنيه المصري وذلك لعيار 18 و 21 و 24، وأيضا نتعرف على سعر الجنيه الذهب، وسعر أوقية الذهب وسعر الذهب عيار 18 و 21 و 24 اليوم في مصر، ونتابع توقعات أسعار الذهب اليوم في مصر، لكل المهتمين بالمعدن الأصفر الذي يرتبط ارتفاعه بارتفاع سعر الدولار.

وكانت أسعار الذهب اليوم في مصر قد بدأت الصعود بسبب العلاقة بين سعر الذهب اليوم وأسعار الدولار مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء، بعد أن أصدر البنك الفيدرالي الأمريكي قرارا برفع الفائدة على قيمة الشراء والبيع للذهب، ونتابع أسعار الذهب اليوم فى مصر في محلات الصاغة بالجنيه المصري وفي سوق الذهب، حيث ارتفع الذهب اليوم بمقدار 5 جنيهات.

سعر الذهب اليوم في مصر الجمعة 22/7/2016

واصلت أسعار الذهب في مصر ارتفاعتها في سوق الذهب ومحلات الصاغة حيث تنشط حركة البيع والشراء هذه الأيام بعد انتهاء شهر رمضان، وزيادة الاحتفالات والأفراح هذه الفترة من كل عام، وقال أحد تجار الذهب أن الارتفاع في قيمة الذهب يبشر بعودة النشاط سوق الذهب ومحلات الصاغة مرة أخرى بعد فترة من الركود.

سعر الذهب عيار 18: 366 جنيه.

سعر الذهب عيار 21: 427 جنيه.

سعر الذهب عيار 24: 488 جنيه.

سعر الجنيه الذهب: 3461 جنيه.

سعر أوقية الذهب: 1330 دولار.

شبكةعيونالإخبارية

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