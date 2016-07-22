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حبس "وفاء وبسمة" بعد ضبطهما بحوزتهما كمية من الهيروين بالمرج

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حبس "وفاء وبسمة" بعد ضبطهما بحوزتهما كمية من الهيروين بالمرج حبس "وفاء وبسمة" بعد ضبطهما بحوزتهما كمية من الهيروين بالمرج
أمرت نيابة المرج برئاسة المستشار تامر العربى بحبس سيدتين 4 أيام على ذمة التحقيق.

كان رجال مباحث القاهرة، قد تمكنوا من القبض على كلا من " وفاء ا س " 45 سنة، ربة منزل، و"بسمة د أ " 40 سنة، ربة منزل، ومقيمتان فى دائرة قسم شرطة المرج، وبحوزتهما كمية من مسحوق الهيروين المخدر وزنت 175 جراما، ومبلغ 4000 جنيه.

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما الهيروين بقصد الاتجار، وأن الأموال المضبوطة هى متحصلات بيع المخدرات، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 8641 لسنة 2016م جنح القسم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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