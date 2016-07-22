سعر الدولار في السوق السوداء اليوم مقابل الجنيه الجمعة 22/7/2016 في مصر يقترب من حاجز 12 جنيه

سعر الدولار اليوم، حيث نتابع حالة عدم الاستقرار التي تمر بها سوق العملات، حيث تخطى سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء حدود 11 جنيه، وزاد العرض والطلب على العملة الأمريكية، وارتفع الإقبال على السوق السوداء وشركات الصرافة، وقال متابعون أن الطلب المتزايد على الدولار من قبل تجار المواد الغذائية المستوردة أدى إلى رفع سعر العملة الأمريكية، بالرغم من تشديد الرقابة من قبل البنك المركزي على شركات الصرافة، وقيامه بغلق الكثير منها بسبب التلاعب في أسعار صرف العملة. سعر الدولار في السوق السوداء مقابل الجنيه اليوم الجمعة 22/7/2016: ارتفع سعر الدولار اليوم في السوق السوداء مقابل الجنيه المصري إلى 11.85 جنيه للشراء في مقابل 12.00 جنيه للبيع، جاء ذلك بسبب كثرة الحديث عن تخفيض سعر الجنيه المصري أمام العملة الخضراء، جاء ذلك رغم عطاء البنك المركزي الذي وصل إلى 120 مليون دولار، من جانبه نفى البنك المركزي شائعات تغيير الحد الأقصى لخروج النقد الأجنبي، وأعلن فى بيان رسمي، أن الشائعات حول الحد الأقصى للنقد الأجنبى التي تخرج مع المسافرين لا أساس لها من الصحة، وأن الحد الأقصى مستمر كما هو، عشرة آلاف دولار أمريكى. ومازال سعر الدولار في السوق السوداء المصرية مقابل الجنيه يواجه العديد من المشكلات بسبب امتناع أصحاب مكاتب وشركات الصرافة عن البيع، وكذلك عدم التزام البائعين بسعر البنك المركزي، كل ذلك يؤدي إلى ارتفاع سعر العملة الخضراء، وتزداد التوقعات بارتفاع سعر الدولار اليوم في مصر في شركات الصرافة، وسط قلق بالغ من جانب المستثمرين خوفا من القضاء على مصالحهم وخسارتهم الكثير من الأموال، ويتوقع آخرون تناقص سعر الدولار اليوم في مصر بيع وشراء تدريجيا خلال الأيام القليلة القادمة.

شبكةعيونالإخبارية

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