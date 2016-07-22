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"التعليم العالى": الضبطية القضائية داهمت 46 كيانا وهميا خلال الفترة الماضية

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"التعليم العالى": الضبطية القضائية داهمت 46 كيانا وهميا خلال الفترة الماضية "التعليم العالى": الضبطية القضائية داهمت 46 كيانا وهميا خلال الفترة الماضية
أعلن سيد عطا رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التعليم العالى، أن الضبطية القضائية داهمت خلال الفترة الماضية 46 كيانا تعليميا وهميا، تمارس أعمال النصب والتزوير على المواطنين وأولياء الأمور والطلاب لإيهامهم بالحصول على شهادات معتمدة.

وأضاف سيد عطا فى تصريح خاص لـ" اليوم السابع"، أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال أصحاب هذه الكيانات، بعد عرضها على الدكتور أشرف الشيحى وزير التعليم العالى والبحث العلمى، موضحا أنه تم إرسالها إلى النيابة العامة.

وأوضح سيد عطا أن الضبطية القضائية سوف تمارس عملها أثناء فترة التنسيق بالجامعات.


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