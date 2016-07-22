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"اقتصادية البرلمان": محافظ البنك المركزى لديه خطة لمواجهة أزمة الدولار

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"اقتصادية البرلمان": محافظ البنك المركزى لديه خطة لمواجهة أزمة الدولار "اقتصادية البرلمان": محافظ البنك المركزى لديه خطة لمواجهة أزمة الدولار
أكد النائب مدحت الشريف وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن وضع السياسات النقدية للدولة يتطلب التنسيق الكامل بين الوزارات المعنية، كوزارة المالية ووزارة التجارة والصناعة ، ووزارة والاستثمار ، والبنك المركزى، ومجلس النواب، مشيرا إلى أن التنيسيق بين الوزارات فى الوقت الحالى غير كافى.

وأضاف وكيل لجنة الشئون الاقتصادية "لليوم السابع " أن هناك مناقشات مع الوزرات المعنية لوضع برنامج اصلاحى للسياسة النقدية ، لافتا إلى أن الدكتور طارق عامر محافظ البنك المركزى لديه خطة اصلاحية لمواجهة أزمة ارتفاع سعر صرف الدولار .


>محافظ البنك المركزى: التنسيق مع البرلمان لوضع رؤية إدارة السياسة النقدية

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