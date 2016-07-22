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"الغرفة لتجارية": 20 مليار جنيه قيمة مستحضرات التجميل المغشوشة بالبلاد

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"الغرفة لتجارية": 20 مليار جنيه قيمة مستحضرات التجميل المغشوشة بالبلاد "الغرفة لتجارية": 20 مليار جنيه قيمة مستحضرات التجميل المغشوشة بالبلاد
تمكنت الإدارة العامة لمباحث ، من ضبط 1044 عبوة مستحضرات التجميل مغشوشة ومقلدة وتحمل علامات تجارية عالمية مزيفة، بمنطقة الزيتون بمحافظة القاهرة .

من جانبه قال محمود الدجوى، رئيس شعبة الكوافير بغرفة القاهرة التجارية، إن حجم استثمارات مستحضرات التجميل المغشوشة فى يتجاوز 20 مليار جنيه على مستوى كافة المحافظات، حيث يبلغ حجم الشركات المرخصة 2% فقط من إجمالى الشركات التى تعمل فى هذه الصناعة.

وأضاف "الدجوى" فى تصريح لـ " اليوم السابع" ، أن البضائع المهربة تدخل البلاد عبر المنافذ الغير رسمية، موضحا أن دولة الصين من أكثر الدول المصدرة للمنتجات بشكل مهرب دون إخضاعها لمصلحة الجمارك.

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