"الغرفة لتجارية": 20 مليار جنيه قيمة مستحضرات التجميل المغشوشة بالبلاد

تمكنت الإدارة العامة لمباحث التموين ، من ضبط 1044 عبوة مستحضرات التجميل مغشوشة ومقلدة وتحمل علامات تجارية عالمية مزيفة، بمنطقة الزيتون بمحافظة القاهرة .

من جانبه قال محمود الدجوى، رئيس شعبة الكوافير بغرفة القاهرة التجارية، إن حجم استثمارات مستحضرات التجميل المغشوشة فى مصر يتجاوز 20 مليار جنيه على مستوى كافة المحافظات، حيث يبلغ حجم الشركات المرخصة 2% فقط من إجمالى الشركات التى تعمل فى هذه الصناعة.

وأضاف "الدجوى" فى تصريح لـ " اليوم السابع" ، أن البضائع المهربة تدخل البلاد عبر المنافذ الغير رسمية، موضحا أن دولة الصين من أكثر الدول المصدرة للمنتجات بشكل مهرب دون إخضاعها لمصلحة الجمارك.

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