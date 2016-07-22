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البرلمان يتفق مع "المالية" و"الصناعة" على ترشيد عمليات الاستيراد العشوائى

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البرلمان يتفق مع "المالية" و"الصناعة" على ترشيد عمليات الاستيراد العشوائى البرلمان يتفق مع "المالية" و"الصناعة" على ترشيد عمليات الاستيراد العشوائى
قال النائب أحمد فرغل أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب ، إن اللجنة ناقشت عدة مقترحات مع، الدكتور طارق عمر محافظ البنك المركزى لوضع إستراتيجية لمواجهة ارتفاع سعر صرف الدولار ، مشيرا إلى أن اللجنة اتفقت مع وزارة المالية، ووزارة التجارة والصناعة، والبنك والمركزى، على ترشيد عمليات الاستيراد العشوائى.

وأضاف أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية "لليوم السابع " أنه تم مناقشة اقتراح بأن تشترى البنوك المصرية المتواجدة فى الخارج شركات صرافة ، لافتا إلى أن هذا الاقتراح قيد التنفيذ.

محافظ البنك المركزى: التنسيق مع البرلمان لوضع رؤية إدارة السياسة النقدية

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