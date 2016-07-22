البرلمان يتفق مع "المالية" و"الصناعة" على ترشيد عمليات الاستيراد العشوائى

قال النائب أحمد فرغل أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب ، إن اللجنة ناقشت عدة مقترحات مع، الدكتور طارق عمر محافظ البنك المركزى لوضع إستراتيجية لمواجهة ارتفاع سعر صرف الدولار ، مشيرا إلى أن اللجنة اتفقت مع وزارة المالية، ووزارة التجارة والصناعة، والبنك والمركزى، على ترشيد عمليات الاستيراد العشوائى.

وأضاف أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية "لليوم السابع " أنه تم مناقشة اقتراح بأن تشترى البنوك المصرية المتواجدة فى الخارج شركات صرافة ، لافتا إلى أن هذا الاقتراح قيد التنفيذ.

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