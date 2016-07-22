اللجنة الدينية بالبرلمان: سنجرى استطلاع رأى للائمة عن "الخطبة المكتوبة"

قال اللواء شكرى الجندى عضو اللجنة الدينية بمجلس النواب، إن اللجنة اتفقت مع وزير الأوقاف على أن تكون الخطبة المكتوبة، بشكل اختيارى، وذلك لمعرفة نتائجها ومن ثم تطبيقها.

وأشار "الجندى" فى تصريحات لـ"اليوم السابع" إلى أن اللجنة ستقوم باستطلاع رأى للائمة عن الخطبة المكتوبة خلال الفترة المقبلة، داعيا إلى تكاتف جميع القوى فى كل المجالات من أجل النهوض بمصر.

نائب: ما أجمل الخطبة المكتوبة ولا يصح وقوف الإمام بها على المنبر